Karin v solzah: Pošljite me domov

Glavi družin bo zvonec priklical na trg, kjer bo oglasni steber na stežaj odprt. Kamenčki s posebno močjo bodo tako pripadali vsem tekmovalcem, in ker dveh kamenčkov ne bo, se bodo nekateri vneto lotili iskanja. To pa bo šlo drugim v nos in lahko bi si nakopali vlogo prvih dvobojevalcev, ki ju bosta družini izbirali prav danes.