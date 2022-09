Karin znova slavila, z dvema zaporednima zmagama do imunitete

Aleševi družini je tabla, ki je skoraj padla na gospodarico, odnesla zmago pri tedenski nalogi, zato sta v areno morali Karin in Valerija. V spretnosti se je bolje odrezala nekdanja izzivalka, Valerija pa se je poslovila z grenkim priokusom.

Jan je doživel posttravmatski stres Družini sta hiteli, da bi dokončali tedensko nalogo. Manja je bila mnenja, da člani njene družine komunicirajo vedno bolje in so složni. Janu, ki se je ta dan moral odpraviti v kajžo, so pripravili večerjo, a ni bil najbolj vesel. Jan: "Taki dogodki me malo motijo, ker me spominjajo na par slabih momentov v življenju." Že v otroštvu je bil deležen žaljivk, češ da je 'prekla' in 'suhica'. A se je po dogodku na morju njegovo fizično, s tem pa psihično stanje drastično poslabšalo. Povedal je, da se mu je zaletelo meso, dogodek pa je v njem sprožil posttravmatsko stresno motnjo. Ker si ni upal jesti in piti, je dva meseca preživel v bolnišnici. Ko je prišel domov, mu je bilo težko, a je z željo po spremembi strah pred hranjenjem vendarle premagal. Želel je dokazati, da se lahko 'prekla' spremeni v velikega moškega, ki je vzor drugim. Jan: "To so bile moje sanje od otroštva, da lahko pokažem, kaj sem."

Petra skrbi za invalidno mamo V kajžo se je skupaj z Janom odpravljal Peter, ki je bil ob prihodu na posestvo razočaran. Peter: "Pričakoval sem luksuz, dobil sem bedo." Tekmovalec je, kot je povedal, mestni fant in že vse življenje živi v Ljubljani. Včasih je živel pri babici, sedaj živi z mamo, na katero je zelo navezan. Med pripovedjo o tem, kako jo pogreša, so ga premagale solze. Težko mu je, ker je njegova mama invalid, ki so ji ostali samo še štirje odstotki vida, zato potrebuje pomoč. Tekmovalec se je lahko le tolažil, da bosta oba zdržala to obdobje ločitve.

Tekmovalci prepričani v zmago Aleševe družine Dvobojevalci so se pred odhodom v kajžo poslovili od tekmovalcev in izzivalcev, ob prihodu na cilj pa ugotovili, da bodo prenočili v spalnih vrečah v skoraj povsem odprti kajži z nadstreškom. Zavedali so se, da to noč ne bodo prav dobro spali. Družini sta jim zjutraj pripravili bogat zajtrk, da bi dobili energijo za dvoboj. Karin in Valerija sta tolažili Denisa, češ da bodo zagotovo uspešnejši pri nalogi, saj so nasprotniki izkopali premajhno zemljanko. Tudi Jan je bil prepričan, da bosta zaradi tega v areno morala onadva s Petrom.

Nalogo bolje opravila Majina družina, najbolj pridna je bila Andrea Tekmovalci so še barvali vrata, ko so zaslišali traktor. Nada je začela z ogledom, in ko je zagledala zemljanko Majine družine, je komentirala: "Ne vem, kako si predstavljajo, da bodo na moji kmetiji preživeli s takšnim delom." Jasno je dala vedeti, da je zemljanka premajhna za shranjevanje hrane za osem ljudi. Ko je odprla vrata Aleševe družine, pa bi nanjo skoraj padla tabla. Nada: "Pa kaj me zdaj hočejo ubiti?" Aleš je videl, kaj se je zgodilo, nato jih je še slišal. Nada: "Ko sem jaz prišla k vam prvič, sem vam za dobrodošlico prinesla en hlebec kruha, a vi mene za dobrodošlico z desko po glavi. Kar prvič bi me najraje ubili?" Glavi družin je poklicala na trg in povedala, da je od obeh družin pričakovala veliko več, še posebej razočarana je bila nad zemljankama. V prihodnje bodo morali bolj poslušati in izpolniti njena pričakovanja, je še dodala. Za najbolj pridno tekmovalko je določila Andreo, ki ji je namenila zlatnike za naslednjo tržnico. Tudi zmagovalna družina je postala Majina, kar je zanjo pomenilo selitev v hišo. Poleg tega je glava družine lahko šla po Petra in Damijana, ki jima ni bilo treba v areno.

Karin zmagovalka dvoboja, priborila si je tudi imuniteto V areno sta morali Karin in Valerija, za kateri so prišli navijat člani njune družine. Aleš je povedal, da so izgubili par moških rok in da sta bila sreča in znanje na strani druge družine. Zaradi tega so se morali pripraviti na izgubo ene članice. Valerija je bila mnenja, da ima močno konkurentko, saj je v prejšnji sezoni prišla do finala. Izbrala je dvoboj v spretnosti, pomerili pa sta se v igri 'črepinjska sodba'. V vedru, ki sta ga nosili na glavi, sta morali mimo preprek prenesti vodo do mize s posodo in jo napolniti do vrha. Karin je uspešno premagovala ovire, medtem ko se je Valerija morala dvakrat vrniti na začetek. V tretjem poskusu je vedro padlo tudi Karin, Valeriji je v naslednjem poskusu uspelo, a ji je takoj zatem vedro znova padlo z glave. Po še enem uspešnem poskusu je Karin do vrha napolnila vedro in tako do roba napolnila posodo. Takrat je dobila ključ, s katerim je lahko odklenila skrinjo s kladivom. Z njim je razbila vrč in postala zmagovalka dvoboja, z dvema zaporednima zmagama pa si je priborila tudi imuniteto.

Valerija razočarana zaradi izbora Valerija se je poslovila z grenkim priokusom, veselila pa se je vrnitve k svojim najdražjim. Ni je presenetilo, da je bila izbrana za dvoboj, saj je tekmovalkam predstavljala konkurenco, je pa bila zaradi tega malce razočarana. V spominu ji bo najbolj ostalo večerno druženje brez taktiziranj in te sproščene trenutke bo najbolj pogrešala.

Aleš v hiši pozabi beležko Aleš je povedal, da je bilo življenje v luksuzu zanj kot pekel in da ima raje naravo. Njegova družina je bila vesela, ker so nasprotniki pozabili odnesti kavo, Jan pa je godrnjal: "Živa katastrofa, do vode je daleč, wc je samo en, več je mrčesa kot prej gor." Aleš pa je nadaljeval, češ da ne bo nič delal, da se mu ne bo treba vrniti v hišo. Jana je to skrbelo in je napovedal, da bo dal vse od sebe, da se vrnejo v malo večji luksuz. A so si kmalu zatem zaželeli izmenjave. Maja je ocenila, da so se preveč razvadili in da bi se morali znajti. Omenila pa je tudi, da so pozabili beležko, v katero bi si morali zapisovati navodila za nalogo.

