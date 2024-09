Katera družina bo zmagovalka dvoboja?

Po odličnem začetku družine nekdanjih gozdarjev so nasprotniki uspeli nadoknaditi ves zaostanek v bitki za bivanje v hiši. Anja Malešič je namreč v zadnjem delu imela velike težave s sestavljanjem. Anja: "Jaz sem se čisto izgubila notri." Sestavljanja se je tako lotila Maja Triler, a je tudi ta ugotovila, da bo morala streti trd oreh. Maja: "Daj mi načrt. Ne morem jaz to tako ... brez." Katera družina se bo razveselila bivanja v hiši in kakšna nova pravila bodo veljala v novem obdobju na posestvu?