Kateri dvobojevalki bosta morali v areno?

Marjani Povše se bo jutro pred dvobojem smejalo do ušes in čez: "Gledam te prazne postelje in kar srce se mi igra, ker ni Laure." Druga dvobojevalka pa se bo jezila, ko ji bo Žan Hronek ob obisku kajže prinesel sveže novice iz hiše. Marjana dvobojevalkama ne bi pripravila zajtrka, če ji ne bi rekli, da ga mora. Laura: "Ves čas se poudarja, kako Marjana vedno skrbi, da so vsi siti in vsi veseli, a zdaj nama pa ona ne bi zajtrka dala. Sramota."