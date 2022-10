Kateri tekmovalki bosta morali v areno?

Člani Ivanove družine bodo po odhodu Maje in Monike v kajžo dobro razpoloženi. Smejali se bodo sosedom, katerih kozjak bo glava družine primerjal s kioskom za prodajo kebaba. Vprašanje pa je, ali se bodo smejali zadnji.

Maja se bo v gozdu jezila, češ da se ne boji ne sotekmovalcev, ne arene: " Kaj pa mislijo, da so? " Manja pa se bo pritoževala čez njeno nasprotnico: " Monika je zelo uboga, ker ima travme. Kdo jih nima? Kaj pa potem hodiš po resničnostnih šovih, pa se dereš na ljudi, pa širiš negativno energijo? "

Gospodarica Nada bo prišla oborožena z vodno tehtnico in bo natančno pregledala kozjak in ograjo. Na koncu bo ugotovila, da še nikoli ni imela težje naloge in mišja dlaka bo odločila o zmagovalcu.