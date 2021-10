Kazen za četverico, nekdo bo moral oditi domov

Tudi Anže bo našel pismo, v katerem bo pisalo: “Strici so jezni, družina pa usmiljena.” Gino mu bo kasneje zaupal, da je Ambrož njihovo skrivnost izdal Nini in Romani. Anže se bo jezil: “On preprosto zaupa Nini, zaupa Romani. In jima je to povedal brez razmišljanja o posledicah.” Zvečer ga bodo kamere ujele med pogovorom z Aljažem. Le kaj bosta naklepala? Anže: “Ambrož je v mini paniki, ker niti Romana niti Polona nista na strani njega in Nine.”