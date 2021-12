Kazen za Nino, na posestvu bo zavrelo

V ponedeljkovi oddaji Kmetije – VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje - se bosta v areni pomerila Tilen in Franc . Najstarejšemu tekmovalcu se bo zdelo, da se obema godi krivica. Na dan, ko se bosta morala preseliti v kajžo, se bo pritoževal: “ Tisti, ki ne dela, pride do polfinala, tisti, ki dela, mora pa iti. ” Zato se bo odločil, da ne bo pomagal pri tedenski nalogi: “ Sem dovolj naredil na tej kmetiji, drugi pa naj podirajo. ”

Tjaša pa se bo jezila na Nino, ki ne bo sodelovala pri tedenski nalogi. Tjaša: “Dajmo mi to podreti, se gremo učit, potem pa jo vržemo v dvoboj.” Novica o Nininem nedelu bo hitro zaokrožila in porotniki bodo prišli, da bi ji vzeli Pratiko. Aljaž: “Mi delamo nepošteno življenje pošteno, in smo presodili, da če vsi finalisti delajo, bi tudi ti Nina morala iti delat.”