Kdo bo moral zapustiti Kmetijo: Sandi ali Joel?

Napočil je trenutek, ki se ga vsi bojijo - razen, kot kaže, Sandija, ki iz nenaklonjenosti skupine črpa energijo za boj. Prepričan je v zmago, naprej pa ga žene misel na maščevanje in razočarani pogledi sotekmovalcev, ki bi dočakali njegov in ne Joelov povratek. Joel pa po drugi strani črpa energijo iz podpore sotekmovalcev, ki ne skrivajo, na čigavi strani so.