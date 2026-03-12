Kdo bo slavil in kateri par se bo boril za obstanek?

Nadino odločitev nestrpno pričakujejo štirje dvobojevalci, Mark Baržić in La Toya Lopez ter Gregor Merdaus in Carmen Osovnikar . Slednja se še ni sprijaznila z bivanjem v kajži. Carmen: " Mark, ubila se bom. Kako naj spim tu notri? Joooj, najhujša noč mojega življenja. " A to ne bo vse, izmed vseh v družini ji bo zajtrk prinesel prav Žiga Florjan Sedevčič .

In kateri družini kaže bolje? Rdeči bodo ponosni na svoji strašili. Jan Zore: "Naj družina modrih vidi, da se ne hecamo." Modri bodo dvomili v uspeh svojih sosedov, prepričani bodo, da bodo rdeči s svojim zeljem pogrnili na celi črti. Žiga bo za Nado celo skoval nekaj rim, a gospodarica ne bo navdušena: "S tole pesmico so ga pa kar mimo usekali." Kdo bo nocoj slavil in katera dvobojevalca se bosta borila za nadaljnji obstanek v tekmovanju?