Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Kdo bo slavil in kateri par se bo boril za obstanek?

Velenje, 12. 03. 2026 16.13 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Katera družina je bila uspešnejša pri tedenski nalogi in katera bo morala v areno?

Družini bosta v pričakovanju prihoda gospodarice Nade in razglasitve zmagovalca tedenske naloge. Izid bo odločal o tem, kateri par dvobojevalcev se bo spopadel v areni. Bosta to Gregor Merdaus in Carmen Osovnikar ali Mark Baržić in La Toya Lopez?

Nadino odločitev nestrpno pričakujejo štirje dvobojevalci, Mark Baržić in La Toya Lopez ter Gregor Merdaus in Carmen Osovnikar. Slednja se še ni sprijaznila z bivanjem v kajži. Carmen: "Mark, ubila se bom. Kako naj spim tu notri? Joooj, najhujša noč mojega življenja." A to ne bo vse, izmed vseh v družini ji bo zajtrk prinesel prav Žiga Florjan Sedevčič.

In kateri družini kaže bolje? Rdeči bodo ponosni na svoji strašili. Jan Zore: "Naj družina modrih vidi, da se ne hecamo." Modri bodo dvomili v uspeh svojih sosedov, prepričani bodo, da bodo rdeči s svojim zeljem pogrnili na celi črti. Žiga bo za Nado celo skoval nekaj rim, a gospodarica ne bo navdušena: "S tole pesmico so ga pa kar mimo usekali." Kdo bo nocoj slavil in katera dvobojevalca se bosta borila za nadaljnji obstanek v tekmovanju?

Katera družina je bila uspešnejša pri tedenski nalogi in katera bo morala v areno?
Katera družina je bila uspešnejša pri tedenski nalogi in katera bo morala v areno?
FOTO: POP TV

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 mark baržić la toya lopez gregor merdaus carmen osovnikar

Markova žalostna zgodba: Že v osnovni šoli sem bil vedno izločen

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SigmaP40
12. 03. 2026 17.42
Kakšna sirota je pa ta Karmen. Nič hlev, nič kajža. Ja v kateri dimenziji pa živi? 🧐
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
vizita
Portal
Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
cekin
Portal
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564