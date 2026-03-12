Kdo bo slavil in kateri par se bo boril za obstanek?

Nadino odločitev nestrpno pričakujejo štirje dvobojevalci, Mark Baržić in La Toya Lopez ter Gregor Merdaus in Carmen Osovnikar. Slednja se še ni sprijaznila z bivanjem v kajži. Carmen: "Mark, ubila se bom. Kako naj spim tu notri? Joooj, najhujša noč mojega življenja." A to ne bo vse, izmed vseh v družini ji bo zajtrk prinesel prav Žiga Florjan Sedevčič.
In kateri družini kaže bolje? Rdeči bodo ponosni na svoji strašili. Jan Zore: "Naj družina modrih vidi, da se ne hecamo." Modri bodo dvomili v uspeh svojih sosedov, prepričani bodo, da bodo rdeči s svojim zeljem pogrnili na celi črti. Žiga bo za Nado celo skoval nekaj rim, a gospodarica ne bo navdušena: "S tole pesmico so ga pa kar mimo usekali." Kdo bo nocoj slavil in katera dvobojevalca se bosta borila za nadaljnji obstanek v tekmovanju?
