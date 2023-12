Kdo bo zadnji finalist jubilejne Kmetije, Franc ali Alen?

Družina bo imela še ogromno dela s tedensko nalogo. Zaključiti morajo z delom na vrtu in očistiti Nadin traktor. Luka Juren bo poročal: "Tedenska naloga je v dokaj kritičnem stanju." In zaradi tega gospodarica Nada seveda ne bo dobre volje, hudovala se bo: "Tukaj so, da izkusijo, kako je biti kmet, ne pa, da žvižgajo, sedijo in čakajo, da jim denar pade na glavo."