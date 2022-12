Nocoj se bosta v zadnji areni letošnje Kmetije pomerila Aljaž Pušnik in Tom Zupan. Medtem ko se bo Aljaž mirno pripravljal na spopad, pa Toma pred odločilnim dvobojem čaka še ena ovira. In kdo bo zmagovalec Kmetije 2022, ki bo domov odnesel 50.000 evrov?

Superfinalista Aljaž Pušnik in Tom Zupan sta pot začela skupaj, v šotoru sta takrat sobivala in na svojo priložnost čakala skupaj s Karin Lipovnik in Aneto Andollini. Svoje mesto v eni ali drugi družini sta si namreč morala izboriti, njune poti pa so se po prihodu na posestvo razdvojile. Trojica izzivalcev je namreč izgubila zaupanje vanj, saj se po njihovem mnenju ni dovolj vključeval v pogovore.

icon-expand Superfinalista Kmetije 2022 Aljaž Pušnik in Tom Zupan: Naj zmaga najboljši! FOTO: POP TV

Tom je ocenil, da sta se z Aljažem proti koncu tekmovanja znova povezala. Potem ko sta, kot je povedal, premagala vse prepreke in ovire, sta na koncu ostala sama onadva. Tom: "Seveda je malo sreče to, da sem prišel do superfinala, ampak mislim, da sem dobro odigral to Kmetijo, in vedno sem nekako poskusil biti dober z vsemi ... Na tej kmetiji sem se naučil, da ni treba skakati v ogenj, pa se kregati." Namesto tega se je zadržal in se raje umaknil. Ni pa se mogel, niti hotel umakniti, ko je porota vstopnico v superfinale namenila Aljažu Pušniku. Za drugo mesto se je moral spopasti z Danijelo Medenjak in ni prav dosti manjkalo, da bi se vrata superfinala zanj zaprla, pravzaprav zaloputnila pred nosom.

icon-expand Aljaž med pripravami na superfinalno areno. FOTO: POP TV

Aljažu se je vsekakor zdelo bolje, da v superfinalu ne bo z Danijelo, pa ne zato, ker tekmovalki tega ne bi privoščil. Aljaž v pogovoru s Tomom: "Če bi zmagal, mi zmaga ne bi toliko pomenila, kot če bi premagal tebe. Če bom pa izgubil proti tebi, bom pa tudi vedel, zakaj sem izgubil." Aljaž je tudi premišljeval: "Ne moreš verjeti, kako se vse stvari lahko obrnejo, če pokažeš samo malo volje ... Velikokrat sem tukaj tvegal, pa tudi profitiral. Moraš biti kar hraber, da prideš tako daleč." Medtem ko se bo Aljaž v miru pripravljal na areno, pa bo moral Tom preskočiti še eno oviro. Andrea Libič, ki jo je na posestvo kot porotnico povabil sam, ga bo namreč povabila na pogovor: "Zdaj je izpadlo tako, da si ti mene poklical samo iz razloga, ker nisi imel nobene druge podpore." Tom se bo jezil: "Moram biti skoncentriran na areno, ne pa razčiščevati nekih 'brezveznih' zadev."

icon-expand Andrea se bo želela pogovoriti, Tom se bo jezil. FOTO: POP TV

Čustvena, a v pozitivnem smislu, pa bo gospodarica Nada, ko se bo prišla poslovit od tekmovalcev. Ti so ji pripravili prav posebno presenečenje, zaradi katerega bo še posebej ganjena. Nato pa bo naznanila, da je čas za odhod v areno, kjer se bosta Aljaž in Tom pomerila za naziv zmagovalca Kmetije 2022 in glavno nagrado 50.000 evrov. Kdo bo na koncu slavil?

