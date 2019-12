Kdo izmed superfinalistov Kmetije bo bogatejši za 50.000 evrov?

V zadnji oddaji letošnje Kmetije se bosta za naziv zmagovalca in 50.000 evrov pomerila Jan Klobasa in Luka Lampret. Komu izmed njiju bo uspelo po vseh težkih preizkušnjah in preobratih stopiti na zmagovalno stopničko?

Kdo izmed superfinalistov se bo v zadnji oddaji Kmetije smejal najslajše? Jan Klobasa je po dvoboju z Marjano Povše z lahkoto zasedel mesto prvega superfinalista. Ni skrival, da je to nov kamenček v mozaiku njegove brilijantne taktike, ki je bil v tem primeru nekakšna bližnjica do superfinala. Prav njegova igra je sotekmovalcem kodrala živce vse od začetka šova, saj mu je uspelo uresničiti domala vse, kar si je zamislil. Kar je seveda pomenilo, da je tekmovalcem drugemu za drugim pomahal v slovo, a so mu na koncu vsi čestitali za sposobnosti, ki so njega in brata Tilna pripeljali v superfinale. V tem kontekstu je bolj razumljiv tudi njun mestoma nespoštljiv odnos do sotekmovalcev, kar je bil, kot so ocenjevali tudi njuni sotekmovalci, del njune psihološke igre.

Jan Klobasa se bo v superfinalu boril zase in za Tilna FOTO: POP TV

Janov nasprotnik Luka Lampretbo v superfinalno areno prišel iz dvoboja z Renejem Šantićem. Da je premagal na videz močnejšega nasprotnika, je bilo presenečenje za dvojčka. Pokazala sta določeno mero zaskrbljenosti, ki je prej pri njima ni bilo opaziti. Luka in Jan sta sicer imela zelo turbulenten odnos. Sprva sta bila zaveznika, pri čemer je bil Jan v ospredju, Luka pa v varnem zavetju. V oziroma po tednu, ko je Luka postal črna ovca in je prišel v stik z glasniki stricev iz ozadja in njihovimi nasveti, pa se je uprl in se je želel osamosvojiti. Obdobje ni trajalo dolgo, saj se je po porazu Toma Zupana kljub najdeni vstopnici za finalni teden spet vrnil v Janov in Tilnov objem.

Luka Lampret, drugi superfinalist FOTO: POP TV

A v zadnji, superfinalni areni letošnje Kmetije bo moral razum nadvladati čustva. To bo še toliko težje, kajti vabilo v še zadnjo areno je superfinaliste in člane porote ujelo povsem nepripravljene. Potem, ko se je na posestvu odvil dvoboj med Renejem in Luko, je namreč prispelo novo Natalijino pismo. Marjana Povše je debelo pogledala, ko je zagledala vrstice: "Nocoj bomo dobili zmagovalca Kmetije 2019 ... Ne hecam se, čisto zares se ne hecam." Sara Rutar se je spraševala: "Jaz sploh ne vem, ali smo bolj mi v šoku in presenečeni, ali Jan in Luka." Jan: "Zato sem prišel na Kmetijo, da zmagam Kmetijo, tako da upam, da bo sreča na mojo strani." Luka: "Treba se bo zbrati, treba se bo skoncentrirati, psihično, fizično pripraviti. Pa samo močno."

Kdo bo zmagovalec letošnje Kmetije? FOTO: POP TV