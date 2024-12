Kdo si bo priboril ključ za superfinale letošnje Kmetije?

Šest finalistov se bo pomerilo za tri mesta v superfinalu letošnje Kmetije. Porotniki so morali določiti tri pare, a je Nik Triler njihovo odločitev izpodbijal. To moč mu je dal joker, ki si ga je priboril na kmečkih igrah. Nik se bo tako pomeril s Tamaro Talundžić in Laura Beranič se bo veselila: "To, da bi ga premagala ženska v areni, ne bi se mogla bolje končati ta Kmetija."