Kdo si bo priboril zadnje mesto v letošnjem finalu?

Znanih je že pet finalistov letošnje Kmetije, to so Tjaša Vrečič, Tamara Talundžić, Anja Malešič, Tim Novak in Stanislav Travnikar. Za zadnje mesto v finalu pa se bosta nocoj pomerila Nik Triler in Ines Dužič. Tamara bo Niku poslala sporočilo: "Želim, da si v finalu z nami, zato daj vse od sebe." Nik: "Ne vem, koliko je to iskreno. Da ni to zato, da če izpadem, pa da grem za glavo porote, da ne delam proti njim."