Klan znotraj klana, igra se zapleta kot pajkova mreža

Medtem ko bo modra družina ujela dober ritem pri tedenski nalogi, bodo imeli oranžni še naprej velike težave z izdelovanjem volne in pletenjem. Maja Triler: "Nagravžna naloga. Smrdi po dreku, ovce so umazane. To je treba zdaj sčistiti. Fuj!" Igor Mikič: "To je katastrofalno, vsem je morala dol padla. Mi nimamo tega znanja."