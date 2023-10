Klara poraženka dvoboja, njen odhod je prišel do živega Mateji

Po jutru, ki so ga zaznamovali prepiri v hiši, je gospodarica Nada za zmagovalno razglasila družino Alena Ploja. V areni sta se tako pomerila Marcel Verbič in Klara Vodopivec. Slednja se je poslovila po zaporednih porazih v spretnosti in znanju.

Marcel jezi vse po vrsti Marcel Verbič je pred odhodom v kajžo jezil kar vse člane družine po vrsti. Žana Simoniča s tem, da ga je zasliševal, zakaj je žganje motno. Marcel: "10 minut me ni bilo, pa je žganje motno." Žanu se njegov odnos ni zdel primeren, bil je mnenja, da bi morala lepo sodelovati, saj rešuje njegovo zadnjo plat. Nato je Marcel razjezil še dekleta z izjavo, češ da so več na hrbtu kot na nogah. Patricija Virant: "Oni mislijo, da je tedenska naloga vse, vse ostalo pa pade z neba." Ko je Mateja Šereg komentirala, da Marcelu voda teče v grlo in je zato živčen, je ta zabrusil: "Ti si naslednja, ki jo bom ven vrgel." Mateja: "Zakaj me pa nisi zdaj?" A ko je odhajal v kajžo, si je očitno premislil in je Patriciji navrgel: "Naslednja si ti."

Prepiri v hiši se kar vrstijo Alen Ploj se je zjutraj odločil, da bo sosedom nesel mleko, pa čeprav niso imeli zelenjave v zameno. S tem je razjezil Tamaro Talundžić, ki bi si želela, da bi sosedje prvi prišli k ograji z dobrinami. Alenu je povedala, da je predober. V hiši pa sta se prav zaradi menjave udarila Mateja in David Peter Sekirnik, saj je tekmovalec želel, da bi iztržila več mleka za testenine. Alen se je nato kljub vsemu odločil, da bo sosedom nesel mleko, in Mateja mu je potožila, da jo je David napadel. A prepirov v hiši še ni bilo konec, Žan je tekmovalkam očital, da se posvečajo vsem drugim opravilom, ko je treba dokončati tedensko nalogo. Ocenil je, da njegova družina razpada, Patricija pa je bila mnenja, da glava družine ne opravlja svojih nalog.

Gospodarico Nado navdušila Alenova družina Gospodarica Nada je najprej ocenila tedensko nalogo družine v hlevu. O zabavni predstavitvi je povedala: "Skozi rimo so mi pričarali celoten proces dela." Poskusila je tudi njihovo žganje in si ogledala steklenice. Premični bar družine v hiši se ji je zdel čudovit, tudi žganje je bilo dobro, a je prezentacija po njenem mnenju 'malo škripala', poleg tega so nakuhali samo osem litrov žganja in pripravili dva litra in pol medice. Ker je Alenova družina skuhala skoraj enkrat več žganja in je Nado navdušila s prezentacijo, so postali zmagovalci tega tedna. Dvobojevalca Tim Novak in Suzana Bajrić sta si lahko oddahnila.

Marcel porazi Klaro v spretnosti in v znanju Marcel Verbič in Klara Vodopivec sta morala v areno. Druga dvobojevalka se je odločila, da se bosta pomerila najprej v spretnosti, nato v znanju in v primeru neodločenega rezultata še v moči. V igri Zapri vrata sta morala najprej razvozlati vrvi, da bi prišla do ključa, s katerim bi morala odkleniti skrinjo s 14 lesenimi deskami, te pa pravilno razporediti v okvir. Prvi se je do ključa dokopal Marcel in še preden je to uspelo Klari, je sestavil besedo Kmetija in postal zmagovalec prvega dvoboja. Sledil je kviz, v katerem je prvi sedem pravilnih odgovorov nanizal Marcel, ki je tako postal tudi zmagovalec arene.

Čustveno slovo od Klare Klara je ob slovesu povedala, da so se ji slaba volja v hiši in nenehna zbadanja zdeli brez veze in da se raje poslovi prej in z dvignjeno glavo ter širokim nasmehom. Napovedala je, da bo prihodnji teden samo še slabše. Mateja je ob njenem slovesu jokala, povedala je, da se poslovi vsak, na katerega se naveže, zato se namerava v prihodnjem tednu navezati na Marcela. Dodala je, da ji je bila Klara kot hčerka in jo je velikokrat spravila v smeh.

Klara klobuk nameni Patriciji, ta se bo pomerila z Alenom Klara je nato kar v areni določila novo glavo družine. Klobuk je namenila Patriciji, s katero se je dobro ujela in ji je vedno stala ob strani, poleg tega še ni imela možnosti, da se dokaže v tej vlogi. Sledilo je novo presenečenje, saj je v areno prišla kar celotna Alenova družina. Alen se bo v prihodnji oddaji za vlogo glave družine pomeril s Patricijo. Natalija Bratkovič je namreč povedala, da je pravi trenutek, da na kmetiji zavlada novo obdobje. Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.