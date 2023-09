Klaro doma čaka fant: Lumpaš ga

Potem ko je Klara Vodopivec Maji Pavlovič zaupala, da ji je všeč boksar Marcel Verbič , se je začela okoli mlade tekmovalke spletati prava telenovela. Maja je v pogovoru s Tamaro Talundžić razkrila, da ima Klara fanta. Maja: "Samo ne vem, kako Klara razmišlja, glede na to, da ima fanta doma." Zato je pomislila na možnost, da tekmovalka z Marcelom samo manipulira, kar pa po njenem mnenju ne bi bilo pošteno. Maja: "Meni je vseeno, če ima ona fanta doma. Če se ona zaljubi, se je pač zaljubila ... To je igra, samo dokler ni umazana igra."

Luka Juren, ki kot novinar pod krinko pozorno spremlja dogajanje na posestvu, pa je opazil še nekaj drugega. Luka: "Dogaja se romantično združevanje s sosednjo družino, med našo glavo družine in Klaro. To se dogaja že dva dni. Onadva se nekako dobita nekje na samem, malo se pogovarjata. Sem videl, da so takoj rdeči obrazi. Marcela sem tudi opazil, da se naslanja na Klaro ... Lumpa, Klara. Lumpaš ga." Maja pa je še komentirala: "Rekla bi, da ima kar dosti fante okoli prsta navite. To bi pa rekla, ja."

