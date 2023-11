Klaro doma čakal fant, v prihodnosti želi ustvariti družino

Klara Vodopivec ne zna opisati veselja, ki ga je občutila ob prihodu domov. Ob ogledu oddaj je ni prav nič presenetilo, kajti vsak tekmovalec ima svoje mnenje, ki ga tudi spoštuje. Njeni načrti za prihodnost ostajajo isti, med njimi je tudi družina.

Pred prihodom na posestvo si povedala, da je tvoja strategija za zmago biti pridna in tiha nekje v ozadju, a ni bilo tako. Zelo hitro so se denimo začela nesoglasja med teboj in Domnom Ofakom. Sam je že pojasnil svojo plat zgodbe, češ da si zavrnila zavezništvo z njim, kakšna je tvoja? Ja, težko je sobivati z različnimi karakterji in hitro pride do konflikta. Do nesoglasij z Domnom se mi zdi, da je prišlo predvsem zaradi velike razlike v letih in tudi zaradi tega, ker sem zavrnila zavezništvo z njim.

icon-expand Klara: "Vsak ima svoje mnenje in spoštujem Marcelovega." FOTO: POP TV

Nase si opozorila, ko sta se povezala z Marcelom Verbičem, s katerim pa sta bila na koncu kot pes in mačka. Resda sta zakopala bojno sekiro, a Marcel je povedal, da si ne predstavlja življenja z žensko kot si ti. Kako bi komentirala te njegove besede? Ja, na koncu je najin način komunikacije izpadel konfliktno, ampak sva se pogovorila in razjasnila zadeve. Vsak ima svoje mnenje in spoštujem Marcelovega. Marcel se je sicer veliko prerekal z Matejo Šereg, tekmovalci pa so za vse krivili njo, češ da prehitro vzkipi. Kako si ti gledala na te besedne spopade in ali so bile kritike moških na Matejin račun upravičene? Komentirala bom samo to, da sta za prepir vedno potrebna dva. V njun konflikt se nisem vtikala.

icon-expand Gospodarica Nada in Klara Vodopivec kot glava družine FOTO: POP TV

Zaradi slabih odnosov med člani družine ti ni bilo tako težko oditi, težko pa je bilo prav Mateji, ki si ji bila kot hčerka. Kako si se počutila ob slovesu od nje in ob njenih besedah? Ja, težko mi je bilo, ko sem videla, kako zelo hudo je Mateji in Patriciji. Pogrešala ju bom. Ampak vem in verjamem v njiju, da bosta prišli daleč. Sama si jokala, ko se je poslavljal Kristijan Kozole, s katerim si se zelo ujela. Kaj so pomenili tisti objemi na trgu in kako si vaju ti predstavljaš v prihodnosti? Ja, priznam, težko mi je bilo, ko je Kristijan odšel. S Kristijanom sva imela lep prijateljski odnos in nič drugega.

icon-expand Klara: "S Kristijanom sva imela lep prijateljski odnos in nič drugega." FOTO: POP TV

Pa te je doma res čakal fant? To so namreč, kot verjetno veš, razkrili tvoji tekmovalci? Doma me je čakal fant. Za nami je že dobra polovica šova Kmetija. Ali te je med ogledom oddaj kaj presenetilo? Med ogledom me ni nič presenetilo, vsak ima svoje mnenje in razmišljanje.

Kakšno pa je bilo snidenje s tvojimi najdražjimi in kako so komentirali tvojo pot v šovu? Prihod domov je bil zame nekaj najlepšega, sploh ne znam opisati tega veselja. Vsi so me bili zelo zelo veseli. Zelo so bili veseli, da sem tako daleč prišla in se znašla med različnimi karakterji. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kaj vse si morala nadoknaditi, ko si prišla domov? Vrnitev je bila zelo, zelo lepa. Najprej sem odšla nekaj dobrega pojest (smeh), ker na kmetiji ni bilo razkošja. Seveda pa sem se družila s svojimi najdražjimi.

icon-expand Klara z Matejo Šereg in Patricijo Virant FOTO: POP TV

Denarna nagrada ti ni bila usojena, porabila bi jo za zaslužen dopust in stanovanje. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? V vsakem primeru si želim ustvariti in urediti stanovanje, iti na svoje in si čez čas ustvariti družino. Tekmovanje se nadaljuje in za glavno nagrado se bori samo še 11 tekmovalcev. Kdo so po tvojem mnenju in opažanjih največji konkurenti in potencialni zmagovalci letošnje Kmetije? Po mojem mnenju bi znal daleč priti Žan, ker je delaven in nekonflikten. Mislim, da bi tudi Alen lahko prišel daleč s to svojo mirnostjo. Zmago pa privoščim vsakemu posebej, ker si vsak tekmovalec ali tekmovalka to zasluži.

icon-expand V prihodnosti želi ustvariti družino. FOTO: POP TV

