Klavdija Bertalanič: Nisem oseba, ki bi se prodala

Klavdija Bertalanič je ponosna, ker je v tekmovanju obdržala svoja prepričanja in sebe, izkušnja je bila zato zanjo pozitivna in poučna. Kljub temu, da se je njena pot prehitro končala, se svojim sanjam o turistični kmetiji in knjigi ne namerava odreči.

Tvoja pot v tekmovanju se je končala, potem ko si se skupaj z ostalimi izzivalci pomerila v četveroboju. Bila si v vodstvu, a se ti je stolp podrl le nekaj korakov pred ciljem. Po tistem sta povedla moška, tebe pa je v zadnjem poskusu premagala Klara Vodopivec. Ali je o izidu odločalo tudi pismo, ki sta ga našla Domen Ofak in Klara ter je končalo v plamenih? Moja pot v zgodbi Kmetije se je prehitro končala, pa vendar verjamem, da se je od vsega, kar bi lahko bilo, na koncu zgodilo tisto, kar se je moralo. Vse ima svoje razloge. In dejstvo, da sta Domen in Klara uničila pismo, ne spremeni ničesar, ker sem tudi sama sklepala, da bo ta igra v areni. Edina prednost je, da sta imela več časa za trening, glede na to, da sem bila jaz v hlevu na delu. A konec koncev, sreča je opoteča in zame je zmaga tudi to, da sem ostala zvesta svojim principom in sebi.

Več časa si preživela v šotoru kot na posestvu, pa čeprav si bila družini v pomoč, bila si zelo izkušena pri kmečkih opravilih. To se je na začetku tekmovanja, ko so večinoma neizkušeni tekmovalci še kako potrebovali nasvete, zdelo malce nelogično. Kako si si situacijo razložila sama? Hja, ha ha, s kmetije v KMETIJO počivati v šotor sigurno ni bil moj načrt. To, da so me izločili, si lahko razlagamo na 1001 način, pa vendar je resnica morda skrita čisto drugje. Moja napaka je, da srčno rada pomagam kjer koli, kadar koli in komur koli. Dejstvo, da poznam vse strani kmetovanja, je nekomu lahko kamen spotike ali pa mu prebudi strah pred konkurenco. Z Matejo Šereg sta se pogovorili o svojih nesoglasjih, sotekmovalka je bila takrat zelo čustvena, ti pa si se zdela nekoliko zadržana. Zakaj? Nesoglasja z Matejo so bila enostranska in v mojih očeh čisto banalna stvar, ki ni bila niti malo pomembna, zato se nisem spuščala na njen nivo. Moja odkritosrčnost in to, kar sem kot oseba, je nekaj, kar sem zgradila skozi trnovo pot življenja, in tega mi ne bo zamajal nihče. In če sem delovala zadržano, je bilo to iz preprostega razloga, ker so se besede pred kamero spremenile, kot so bile izrečene prvotno, ko teh ni bilo. Do Mateje nimam zamer, ker sprejemam drugačnost in je zame zgodba že zaključena.

Tudi sama si pred kamerami odprla svoje srce in spregovorila o bolečem srečanju z biološko mamo. Ali še imaš kaj upanja, da se bosta enkrat povezali? Srečanje z mamo po 39 letih je bila le potrditev, da se nisem motila glede tega, kakšna oseba je. Dejstvo, da je zavrgla šest otrok in se ni nikoli ozrla nazaj ter vprašala, kje smo in kako nam gre, predvsem pa besede, da smo otroci krivi za njeno nesrečno življenje, povedo vse. To zame prinaša zaključek te zgodbe in bolečo resnico, ki jo je treba pospraviti v kovček pozabe. In ne obstaja možnost, da bi se povezali. Ločitev od sina je bila zate najtežja. Kakšno pa je bilo vajino snidenje po dolgih štirih tednih? Ločitev od Tiana je bila zelo težka, še dan pred odhodom sem se obotavljala, če delam prav, ker 10 let, odkar sva sama, je bilo to prvič, ko se nisva mogla niti slišati po telefonu. Snidenje je bilo polno čustev in hvaležnosti. Sem pa bila takoj z vsem na tekočem, ker ko sem prižgala telefon, so se usula vsa sporočila dnevnika, ki ga je vodil. Kljub temu, da sva oba skočila v nove vode, sva oba zaplavala. Kot mama sem zelo ponosna, da je zmogel vse in še veliko več.

icon-expand Klavdija Bertalanič je ponosna, da si je v tekmovanju ostala zvesta. FOTO: POP TV

Kakšna spoznanja o sebi, drugih ali na splošno o življenju pa si odnesla iz te izkušnje? Izkušnjo jemljem kot zelo pozitivno in poučno. Ugotovila sem, da zmorem veliko več, kot sem v začetku verjela, obdržala sem svoja prepričanja in sebe. Pred kamero sem bila takšna, kot sem v vsakdanjem življenju, kar pogosto ni ravno lahka naloga v resničnostnem šovu. Nisem oseba, ki bi se prodala za pripadnost nekemu klanu ali ples po drugi piščalki. Nisem zmagala, sem pa spoznala veliko mladih prijetnih karakterjev, ki bodo sigurno ostali del moje poti. Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo? Ob ogledu oddaje me je presenetila vsa zahrbtnost, ki se je vedno bolj povečevala, in da so se nekateri zelo spremenili v določenih situacijah, se pustili voditi in zavesti. Z denarno nagrado bi kmetijo, na kateri si odraščala, rada preuredila v turistično. Ali je to še vedno tvoj cilj? Glede na to, da sem letos ostala brez službe zaradi bolezni, ki mi še danes otežuje vsakdan in je delno tudi pripomogla k neuspešnim rezultatom preteklih dvobojev, se sanje niso spremenile glede turizma in izdaje lastne knjige. Tako da stremim z vsemi močmi k izpolnitvi teh ciljev.