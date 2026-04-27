Kmetija

Klobuk za Alenko, podkve za Juša, Žana in Jana

Velenje, 27. 04. 2026 21.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

Gregor Merdaus je za glavo družine imenoval Alenko Weiss, ki je v hlev poslala Aleksandro April in Dejana Guzeja. Žreb je za bivanje v koči na jasi določil Juša Čopa, Žana Zoreta in Jana Zoreta, o imuniteti pa bo odločala količina izkopanega krompirja.

Nova glava družine je Alenka

Gregor Merdaus je v svojem sporočilu tekmovalcem izlil svoje srce. Igorju Mikiču je povedal, da je čustven, direkten in spoštovanja vreden. Dejan Guzej ga je zelo razočaral in je po njegovem kriv za njegov odhod domov: "Če bi skupaj delala, če bi tudi ti malo volje pokazal, bi zmagala in bi dobila imuniteto." Francu Vozlu se je zahvalil za lepe besede in trenutke, pa tudi jutranje bujenje: "Ostani tako dober človek, kot si, ker takega te cenijo vsi." Dodal je, da bo za vedno ostal v njegovem srcu. Alenki Weiss je povedal, naj se bori vse do zmage, ki si jo zasluži. Pogrešal bo njune pogovore in smeh. Njo je tudi imenoval za glavo družine. Alenka je bila vesela, obenem pa žalostna, ker ga ni več na posestvu.

Franc je potolažil Alenko, ki je jokala za Gregorjem.
FOTO: POP TV

Juš, Jan in Žan srečni izžrebanci

Prva Alenkina naloga je bil žreb tekmovalcev, ki so dobili zlate podkve, z njimi pa teden dni uživanja v koči na jasi in imuniteto. Prvi srečni izžrebanec je bil Juš Čop, sledil je Jan Zore, zadnji pa je bil Žan Zore. Slednji je bil izžreban tretjič zapored. Pia Filipčič, ki si je izjemno želela te priložnosti, je bila obupana: "Jaz se tega ne grem več." Aleksandra April jo je tolažila, češ da naj bo vesela, saj je sama cel prejšnji teden igrala kuharico Žanu in Jušu. Sedaj bo izžrebana trojica morala kuhati sama, in da ne bi sedeli križem rok, jim je gospodarica Nada zadala zanimivo nalogo. Poleg skrbi za živali in rože morajo izdelati tudi domačo ognjičevo kremo.

Dekla znova Aleksandra, hlapec je Dejan

Po odhodu trojice v kočo je Alenka določila hlapca in deklo. Pie ni želela imenovati, saj je bila dekla prejšnji teden, zato je dekla postala Aleksandra. Franca ni želela določiti za hlapca, saj sta bila zelo povezana. Odločala se je med Igorjem in Dejanom, in ker se je slednji bolj izgovarjal, je določila njega. Igor: "Izraz na Dejanovem obrazu pove vse. Globoko razočaranje, jeza, žalost. Kje je pa tisti nasmejan Dejan, ki je bil prejšnji teden? A ga je lisica vzela?" Dejan se je veselil, da mu ne bo treba garati za tedensko nalogo, a je Aleksandra povedala, da je v hlevu ogromno dela in ne bo časa za počitek.

Spravilo krompirja in boj za imuniteto

Gospodarica Nada je družini predala navodila za novo nalogo, spravilo krompirja. Tekmovalci morajo najprej pospraviti ograjo, nato pokositi krompirjevko, šele nato bodo lahko začeli z izkopavanjem in sortiranjem krompirja. Del tedenske naloge je tudi tekmovanje za imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Izkopavanja se bodo lotili v parih, imuniteto pa si bo priboril tisti par, ki bo izkopal največ krompirja. Igor si je želel delati v paru z Alenko, s katero še ni sodeloval. Franc temu ni nasprotoval, sam je želel delati z Aleksandro. Pii je tako ostal Dejan, ki je močan, a ima nihanja in bi lahko nalogo sabotiral. In ni se motila, kajti Dejan je povedal, da če Aleksandra ne bo prva dvobojevalka, potem ne bo delal, pa četudi bo v paru s Francem.

