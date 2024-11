Kmečka fanta bosta pokazala, kaj je pravi boj

Družina je v prejšnjem tednu za dvobojevalca izbrala Stanislava Travnikarja in Žana Hroneka . Nik Triler jima bo zaželel veliko sreče, saj je imel z obema dogovore glede nadaljevanja tekmovanja. V kajži bosta dvobojevalca drug drugemu za primer poraza obljubljala vlogo glave družine, Stanislav pa bo napovedal: " Zdaj bosta dva kmečka fanta pokazala v areni, kaj je to pravi boj. " Kdo bo zmagovalec napetega dvoboja?

Ta dan na posestvo prihaja gospodarica Nada, ki bo našla nekaj napak pri izvedbi tedenske naloge. Naznanila bo tudi: "Moji pujski. Če niso tega uredili, se obrnem in grem." Tim Novak pa si bo belil glavo s skrivno sobo v hiši in seveda ne bo edini. V sobi so nabiralniki in Tjaša Vrečič je prepričana, da ključ enega izmed njih odpira vrata do finalnega tedna. Tekmovalci bodo zato pripravljali različne taktike, kako bi lahko prišli v gozd. Komu bo uspelo?