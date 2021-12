In zmagovalec Kmetije 2021 je … Tilen

Porotniki so se lotili čiščenja glavne hiše, trije finalisti pa so lotili dela v turistični hiši. Vsi so poprijeli za delo: čistilo so tla, sobe, kopalnice, preoblačili postelje, pomili posodo … in posestvo se je bleščalo, ko je na posestvo prispela gospodarica Nada.

Zadnji dan na Kmetiji se je začel drugače od vseh prej. Franc in Tilen sta vse člane družine iz postelj pometala z glasnim razbijanjem in smehom. »Malo so me grdo gledali … pa saj je zadnji dan,« se je smejal Franc. Nekaj trenutkov kasneje je pri zajtrku že delil naloge. Pred prihodom gospodarice Nade mora biti namreč hiša počiščena.

Ob prihodu v jedilnico so gospodarico Nado izpadli tekmovalci pričakali s pesmijo. Vsi so bili zbrani za mizo, Nada je bila navdušena in ganjena. »Kmetija – tip, top,« je ocenila njihov trud. »Moja kmetija je čista, tako kot mora biti, zdaj pa že čakamo naslednje leto,« je dodala. Počastila jih je s pojedino, ki jim jo je pripravila sama. Ganjen je bil tudi Franc, ki je vsem skupaj namenil nekaj besed ter se zahvalil za prijetno izkušnjo. Za konec so zapeli svojo himno, se družili, potočili nekaj solz in se poslovili od Nade.

Vrhunski superfinale!

Družina je zapustila posestvo in se odpravila v areno, kjer jih je čakal še zadnji, finalni dvoboj. »Dobrodošli v zadnji areni,« jih je pozdravila voditeljica Natalija in vse pohvalila, da v zgodovini Kmetije še ni imela tako pridne družine, ki bi tako uspešno izvedla vse naloge. Opomnila je tudi na rivalstvo ter izpostavila odnos med Ginom, Tjašo, Lino in Aljažem. Kot je Tjaša povedala, so se odnosi umirili že takoj po njenem porazu v areni in je vesela, da se zdaj vsi spet normalno pogovarjajo. Aljaž je dodal, da obžaluje, da ni vztrajal in je šov zapustil skupaj z Lino. »V tistem trenutku se mi je zdela to prava rešitev,« je povedal in dodal, da če bi se vrnil, ne bi storil enako. Lina je dodala, da bi ga v vsakem primeru podpirala. Svoj odnos sta pojasnila tudi Nina in Ambrož, ki sta priznala, da je bilo nekaj slabih dni med njima, a da sta vesela, da sta se spoznala.

Tilen: »Jaz sem poskusil biti tak klovn, kot sem v realnem življenju, zvest sebi. Nisem se z nikomer kregal, rad sem prijel za delo in izgleda, da je to delovalo.« Pod sedežem je Tilna čakala ovojnica, v njej pa fotografija – njegova fotografija iz otroštva. Natalijo je zanimalo, kaj bi sam sporočil 'malemu Tilnu'? »Tilen, ostani ta kot si, ko pridem ven, pa bova nazdravila,« se je pošalil.

Karin je povedala, da meni, da je njej uspelo predvsem zato, ker je iskrena, ker se je sprostila in bila taka, kot je doma. Tudi njo je čakala fotografija pod klopjo. Karin je sama sebi sporočila: »Mogoče ni bila vsaka solza zaman (kot otrok je veliko prejokala). Samo pojdi naprej, tako kot do zdaj.«

Nina je želela na Kmetiji že večkrat obupati, a je vedno našla notranjo moč. Kaj bi si sporočila? »Po vsakem padcu se je treba pobrati. Grizi dalje in vztrajaj.« Napočil je čas za 'spopad'.

Izziv: Znanje

Na tabli je superfinaliste čakalo 5 vprašanj. 5 minut so imeli časa na voljo, da nanje odgovorijo ter si s pravilnimi odgovori priborijo prednost. Kakšno, Natalija ni takoj izdala. Na prvo vprašanje sta pravilno odgovorila Tilen in Karin. Na drugo ni pravilno odgovoril nihče. Na tretje vprašanje sta pravilno odgovorila Tilen in Karin, na četrto nihče in na peto je pravilno odgovorila le Karin.

Prislužena prednost: Kolikor je napačnih odgovorov, toliko je tudi lukenj v piskru, s katerim bodo morali v glavnem izzivu polniti vrč. Karin bo imela v pisker navrtani 2 luknji, Tilen 3 in Nina 5.

Izziv: Glavni izziv

V prvem delu so morali odviti vrv, ki je bila ovita okoli desk, na enem koncu pa privezana nanje. Vrv je bila zelo dolga. Pri odvijanju se je tekmovalcem vrtelo, odvito vrv pa je bilo treba dobro držati, da se ni sproti na tleh vozlala in zapletala.

Prva je iz vrvi osvobodila deske Karin, sledil je Tilen, Nina je zaostajala, saj vrvi ni držala in se ji je sproti zapletala. Ko je Nina še vedno odpletala vrv, je Karin že prišla do prvega ključa čez majavi most. Karin je že polnila vrč z vodo, ko je do prvega ključa prišel Tilen, Nina še vedno ni odpletla vrvi.

Nina je obupovala. Karin je pridno polnila vrč, a je vmes padla z majavega mostu. Tilen je napredoval in prevzel vodstvo – Nina je končno razpletla vrv. Ko je prišla Nina do ključa, sta bila vrča Karin in Tilna že skoraj do vrha napolnjena.

Tilen je prvi napolnil vrč in se dokopal do drugega ključa. Ko je sestavil že skoraj polovico brvi, je tudi Karin napolnila svoj vrč. Nina se je skušala komaj dokopati do prvega ključa. Karin je začela postavljati brv, Tilen je začel že premagovati brv. Suvereno je prikorakal čez brv, se dokopal do konca poligona in postal zmagovalec Kmetije 2021!

Kakšno veselje! Zadihan, utrujen, a poln veselja. »Občutki so nori!« je komentiral. »Delil bi jih z vsemi, ne vem … nepopisno!« je dodal. Natalija mu je dala priložnost, da gledalcem sporoči karkoli. Tilen, ki je sicer izjemno zgovoren, je s solzami sreče v očeh komaj izustil nekaj besed in se zahvalil vsem: gledalcem, tekmovalcem, ekipi.

Solze niso tekle le Tilnu – bile so na licih prav vsakega člana družine.