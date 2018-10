Tekmovalci utihnili, Aneti ni želel nihče pomagati

Člani družine so za prvo dvobojevalko izbrali Aneto, ki za to krivi Denisa: "Tako banalno je, da si je v roke vzel tako avto riteto. Čisti 'narci', zaljubljen sam vase. Ko dobi takšno moč, hoče pokositi vse. Ampak je žal naletel na napačno ..."

Ta sprememba pa je vse člane kmetije poslala v še večjo evforijo taktiziranja. V strahu vsak za svoj obstoj so vsi kovali načrte, kombinacije, rešitve, zavladal je popoln kaos. "Zmedeni smo, vsi taktiziramo, sploh se ne ve, kdo vodi igro. Ta preobrat nam je dal po p***i," je dejal Miha, Franko pa je dodal: "Še jaz sem moral začeti taktizirati z Aneto, tega si nikoli ne bi mislil."

Ker je Anna v znak sprave svoj kamenček med glasovanjem podelila Niku, čeprav je s tem tvegala, da gre v areno, je tako zakopala bojno sekiro. Z Aneto sta se pogovorili in sklenili zavezništvo. "Z Aneto sva močni ženski, vsaka ima svojo smer, ne želim, da ogenj ves čas tli in samo čakaš, kdaj bo izbruhnil vulkan," je dejala Anna.

Za oddih od divjega taktiziranja in ker je me vsem treba poskrbeti tudi za gostji turistične kmetije, sta Franko in Luka za Salome in Natašo priredila vroči striptiz. "Marsikatera gledalka, pa tudi gledalec, bi si želel biti na njenem mestu. Tudi jaz," je dejal Miha. Salome se je tako zabavala in smejala, da jih je morala opozoriti: "Pazite na moje srce!"