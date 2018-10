Strti Franko: s sovražnico se bo boril proti prijatelju in simpatiji

Divje taktiziranje, v katerega so zaradi spremembe pri dvoboju – tokrat se bosta v areni borila dva para – zapadli člani družine, je doseglo vrhunec. Preučevali so možnosti, skušali doseči zavezništva, tehtali možnosti in na koncu bili samo zmedeni. "Že dva dni se govori sam o tem, koga nominirati, čisto sem zblojen," je dejal Nik. Obsedeno stanje se je končalo z Natalijinim prihodom, ko so morali oddati kamenčke. Največ jih je dobil Luka, ki je tako postal prvi dvobojevalec drugega para.