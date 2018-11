'Mogoče je res najboljše, da greva narazen'

Franko in Aneta sta zgodovino svojih divjih sporov okronala s čudno češnjo na vrhu: skupaj se bosta morala boriti za obstanek na Kmetiji in zato pozabiti na zamere. Pa bosta res? "Jaz nisem spremenil mnenja o njej, še vedno mislim, da ona dobro igra in kar reče, naredi zato, da bi prišla dlje. Najin odnos še zdaleč ni pristen, doma se takih ljudi izogibam," je dejal Franko, Aneta pa je ocenila, da ima le trd oklep, znotraj je pa mehek. "Treba ti je samo razbiti oklep," je dejala.

A Franko misli le na to, da je v napačnem paru, saj bi se za obstanek želel boriti z Laro, ne pa da če zmaga, to pomeni, da jo s tem izloči iz šova. Ker mu je težko, je Lari to tudi zaupal. Povedal ji je, da si je sicer najprej na podlagi komentarjev drugih o njej ustvaril negativno mnenje. "Mi je zelo všeč, da sem se motil, pozitivno si me presenetila," je dejal. "Kako je naneslo ravno tako, da morava biti zdaj midva nasprotnika ... Kljub temu, da sva kratek čas tu skupaj, sva zgradila veliko pristnejši odnos kot ostali. Zdaj pa moram, če grem naprej, s sabo peljat osebo, ki bi jo najmanj rad, na drugi strani pa sta vidva z Luko, dve osebi, ki bi ju najraje imel ob sebi ...," je izlil svojo bolečino.

Aneta meni, da je jedro njunih sporov v tem, ker ji Franko ne zaupa, a ji on pojasni, da v takšnih okoliščinah drugače ne gre. Prišla sta do sklepa, da se imata toliko rada kot se sovražita, in da se bosta po koncu šova dobila na njegovem ranču.

Franko preživlja težke čase. "Na žalost naju je igra pripeljala do tega, da sem z njo v boju, kljub temu, da je zadnja, ki bi jo hotel peljat naprej. Moram narediti vse, da prideva naprej in se bova v areni dobro razumela, zato sem čas izkoristil zato, da se imava fajn, čeprav meni v njeni družbi ni fajn," je opisal svojo razklanost.

Dodal je, da je želel izliti svoja čustva, saj je to "hočeš nočeš zadnji dan", ko bosta skupaj na posestvu. In tudi Lari je zelo težko: "Mori mi, da si ti na drugi strani. A lahko Anna začara, da se to spremeni?"

Se pa oba zavedata, da bi jima bilo težko tudi, če bi ostala v šovu. "Če bova še več časa tako preživela, bo samo še slabše, če me razumeš. Mogoče je res najboljše, da greva narazen, ker zna bit še hujše, ker sva se predobro ujela," je dejal Franko. Lara je dobro razumela, kaj hoče povedati, saj se zaveda, da Franko do nje čuti nekaj več, sama pa ima doma fanta. "Ampak sem dobila jasno sporočilo od njega, da spoštuje to, da imam fanta in da ne bo nič poskušal."

Franko je dodal, da v njej vidi več kot v ostalih puncah in je vesel za to priložnost. "Če bo namenjeno kdaj, da se bova še midva videla ... Vem, zakaj sem tu, po kaj sem prišel, in če je namenjeno, da se bo med nama kaj dogajalo, je sigurno boljše, da se zunaj," je sklenil in jo povabil na svoj ranč. Ob ganljivem slovesu sta se objela in poljubila.

Nada pokazala zabavno plat

Denis se je izkazal za dobrega glavo družine in s skupnim garanjem so nalogo tako dobro opravili, da jih je gospodarica Nada bogato nagradila z zabavo ob živi glasbi in pijači, poleg tega pa je pokazala še svojo šaljivo plat: "Poveselite se, a pod enim pogojem: ko pridem naslednjič, morajo biti fantje v jezeru, ampak zgoraj in spodaj brez!"