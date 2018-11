Anna jokala za poginulo kozo, Aneta in Nik s poljubi pred spanjem

Epilog psihično napornega tedna, polnega joka in veselja, je slovo Lare in Luke, ki sta izgubila dvoboj. Potrta nista bila samo poraženca, ampak tudi Franko, saj je bila zanj to zelo grenko-sladka zmaga. Veselila se je le Sabina: "Meni je vseeno, kdo je letel in kdo ostal, zame so vsi isto govno."

(VIDEO) Po prekrokani noči so se kmetje komaj sestavili skupaj in odkrivali sledove divje noči. "Ne vem, kaj smo počeli, da mene noga boli … ne bom rekel, da rit," se je šalil Miha, Anna pa je ob pogledu na kaos v kopalnici, kjer je nekdo "pohabil delfina", dejala: "Sem mislila, da smo prasce notri spustili!" Ko je še pri zmedenem Aleksandru našla sirilo, ni mogla več zadrževati divjega smeha.

A smeh je kmalu izginil z njenega obraza, planila je v hud jok, saj je posestvo zadela tragedija: povsem nepričakovano je poginila koza, mamica tistega kozlička, ki je bil pred kratkim sam na robu pogina.

Anno je nenaden pogin kozice strl. FOTO: POP TV

Še bolj čustveno pa je bilo v areni, saj še noben dvoboj ni na plan potegnil toliko različnih občutkov. Po psihično napornem tednu, v katerem je bilo "polno joka in veselja, pa tudi joka od veselja", sta Luka in Lara izgubila dvoboj in se morala posloviti od kmetije. "To je grenko-sladka zmaga. Zelo sem vesel, a hkrati mi je zelo težko za Luka in Laro," je po zmagi dejal Franko. Aneta je bila bolj navdušena: "Dokazala sem, da z mano ni češenj za zobati. Upam, da me zdaj pustijo pri miru."

Čustveno slovo Lare in Franka. FOTO: POP TV

Lara ni mogla zadrževati solz: "Težko mi je, končno sem prišla na posestvo, pa moram že iti. Ne počutim se dobro, a taka je igra. Ne glede na vse zdrahe, taktike, spletke, ogovarjanje za hrbtom, mi je bilo super. Uživala sem, se povezala z ljudmi … Nisem vesela, da grem domov." Če nekomu slovo od sotekmovalcev ni bilo težko. "Meni je vseeno, kdo je letel in kdo ostal, zame so vsi isto govno," je bila neposredna Sabina. A z Luko jima ostane vsaj še eno zadoščenje: z izbiro maščevanja in nove glave družine bosta pošteno premešala štrene na posestvu. Nik in Aneta z vročim zaključkom dneva Tekmovalci so se po napornem dnevu, polnem slabega počutja in žalosti zaradi arene, želeli malce sprostiti. Miha je predlagal igranje vsem znane igre 'steklenica resnice'. Spraševali so se vse mogoče, glavna tema pa sta bila Aneta in Nik. Zdenka je Aneto vprašala, če sta se že predala strastem, pa pa je odgovorila: "Ne ... Še!" In v izjavi dodala, da je samska in da lahko dela, kar želi, Nik pa je dodal, da sta le prijatelja, ki se rada zabavata.

FOTO: POP TV