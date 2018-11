Aneto napadla še ena sotekmovalka

Na posestvo so se zgrnili temni oblaki, saj so zaradi bolnih živali za nekaj časa ostali brez mleka, ki je bistveno za kmetijo, poleg tega pa tudi prepiri ne ponehajo. Zdenki je prekipelo zaradi "lažnivke" Anete, ki "misli, da lahko staro babo okrog prinese", Franko in Nik, ki se ne preneseta že od začetka, pa sta to spet jasno pokazala.

Količina taktiziranja preseneča tudi tekmovalce same. "Pred vstopom si nisem niti približno predstavljal, da bo toliko drame in taktike," je dejal Nik, Franko pa je še bolj presenečen: "Včeraj sem se pritoževal, da grem v boj z Aneto, proti mojima najboljšima prijateljema, z eno nogo že skoraj doma, danes glava družine, včeraj dal lupčka Mihatu, zdaj po vsem tem dajem roko Aneti in Niku, ki sem ju od začetka hotel poslat domov. Res me igra preseneča iz dneva v dan."

Nik in Franko se ne marata že od začetka. FOTO: POP TV

A to je edino, glede česar se strinjata, med njima namreč vse od začetka vlada velika napetost, ki je tokrat izbruhnila v prepir. "Jaz ne vem, kaj je s Frankom narobe, on je po moje ljubosumen. On mene ne more od začetka, jaz njega še manj. Najraje bi mu šalico v glavo zagnal," seje jezil Nik, Franko pa je sklenil le, da "mu očitno ni pomoči". Kmetje so najprej doživeli hud udarec, ko je obisk veterinarke pokazal, da je krava v slabem stanju in da bo njeno mleko nekaj časa neuporabno. Še večji udarec njim in njihovemu taktiziranju pa je zadala Natalija, ko je povedala, da bo tokratni dvoboj spet enojen, a da pravilo istega spola ne velja več. Izbrani prvi dvobojevalec lahko torej izbira tako med moškimi kot ženskami. Člani družine so za prvega dvobojevalca izbrali Miho, a ni imel časa izražati svojega nezadovoljstva, saj sta mu Zdenka in Aneta "ukradli šov".

Zdenki je prekipelo in je Aneti jasno povedala, kaj jo moti. FOTO: POP TV

"Aneta me je prejšnji teden prisilila v to, da glasujem za Luko, zdaj mi je dala pa kamenček. Že od začetka se mi nabira njeno obnašanje, ker hoče imeti vedno prav in vse najbolj ve. Da ženska toliko laže, jaz tega ne razumem. Sem stara 63 let, pa kaj takega še nisem videla," je dejala Zdenka. "Pri vsaki nominaciji si bila glavna, kaj tako igraš!" se je hudovala. "Samo spletkari in 'f*** špila', misli, da lahko staro babo okrog prinese. Ni je večje lažnivke," je dodala.

Nove gostje, od katerih se bodo lahko člani družine marsikaj naučili. FOTO: POP TV

Ta teden na turistični kmetiji tekmovalci gostijo Marijo, Tanjo in Marijo, ki imajo izkušnje s turističnimi kmetijami in zahtevnimi gosti. Tekmovalci so jih povabili na spoznavni večer.