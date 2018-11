Zdenki ni bilo nič nerodno zaradi Frankove masaže v spodnjicah

Napetost na Kmetiji je vsak dan večja, to pa tekmovalce sili tudi v nenavadna zavezništva. Tako se Denis največ druži s Sabino, Franko pa vsaj navidezno prestopa v klan Aneta-Nik. Za sprostitev napetosti je še zadnjič poskrbel Miha, saj je zelo razveselil tekmovalke - in gledalke. Franko mora v spodnjicah razvajati sotekmovalke, prva se je njegovemu dotiku prepustila Zdenka.

Denis Toplak FOTO: POP TV

Miha je za novega glavo družine izbral Denisa, ta pa za hlapca in deklo Franka in Aneto. Čeprav je to pričakovala, jo je vseeno ujezilo: "Name se je obesil kot vampir, pije in cuza kri, dokler je ne bo izpil, samo bojim se, da bo šlo tako daleč, da bo s tem pokopal sam sebe." Franko je to, da sta si z Denisom spet izmenjala klobuk glave družine, sprejel lažje in se nasmihal ob dejstvu, da je iz glave družine spet postal hlapec.

Tekma je vsak dan hujša, to pa terja davek na vseh, tudi na videz najmočnejših členih, vse bolj pa se formirata dve nenavadni zavezniški skupini, sestavljeni iz (nekdaj) zapriseženih sovražnikov. Tako je Franko vse bolj na strani Anete in Nika ter Tjaše, še bolj presenetljivo pa je Denis vse več v Sabinini družbi, pridružili sta se jima še Zdenka in Anna, Aleksander pa ostaja nevtralen. "Hodi zase po posestvu, kot da ga luna nosi," je to opisal Denis in dodal, da je psihično vse težje zdržati. "Sploh med temi ljudmi, ki so v prvih dveh tednih izločili moja zaveznika. Ti ljudje mi nič ne pomenijo, ampak moraš biti z njimi 24 ur na dan. Čustva te lahko hitro potolčejo, zaradi tega pa lahko greš ven. Zato moram ostati čim bolj miren in se ne navezati na nikogar," je dejal, saj ga je odhod Miha resnično strl. Dodal je, da tudi njega preseneča, da se po odhodu Lare in Mihe še največ druži s Sabino. In tudi sama je zelo presenečena: "Ne vem, kaj mu je, zdaj je tako prijazen do mene. Najprej sem mislila, da je to njegova taktika, da ga ne nominiram, ampak vidim, da je vsak dan tak. Svet se je obrnil."

Franko masira Zdenko FOTO: POP TV

Miha tudi v odsotnosti zabava tekmovalce Miha pa je še poslednjič v tem šovu zabaval tekmovalce: njegovo maščevanje je bolj prijetno presenečenje za tekmovalke – in gledalke. Določil je namreč, da morajo po njegovem odhodu dekleta uživati, zato mora Franko poskrbeti za njihovo zadovoljstvo in to v spodnjem perilu. "Ker mislim nase in naše cenjene gledalke (pa tudi gledalce)," je zapisal ob "maščevanje", ki so se ga dekleta zalo razveselila. Prva se je razvajanju prepustila Zdenka.

Za to priložnost se je tudi uredila: "Brez modrca se bolje počutim, malo mi je bilo nerodno, ko mi je Denis rekel, da se mi bradavice vidijo, ampak sem si rekla: 'Kaj me briga, glej kar hočeš!'" Spet je poskrbela za smeh, ko je ponovila, da so včasih bili veliko bolj aktivni v postelji, zdaj pa "se moški ne posvečajo ženskam, so več na internetih in raje spijo, kot seksajo, zato je več ločitev". "Zgleda, da je starost res modrost, ali pa je bila Zdenka toliko lumpa, ko je bila mlada. Je rekla, da so seksali vsake pol ure, to je hujše kot zajci," je komentiral Franko. Nada zelo razočarana nad 'svinjakom' "Drek tukaj, tam, povsod sami dreki. Še malo, pa do bajte ne bomo prišli, bo posestvo poplavljeno z dreki. Sramota," se je ob obisku posestva jezila gospodarica Nada. Ko je našla Nika in Aneto, ko sta sredi dneva počivala na postelji, se je še bolj ujezila: "Kaj se pa tukaj mi sploh gremo? Nik je pravi lenuh, ampak ni edini, so vsi enaki, nobenega ne bi izvzela." Dodala je, da bi se raje ugreznila v zemljo kot v takšen "svinjak" sprejela še kakšnega gosta, zato novih gostov - dokler posestva ne počistijo - ne bo.