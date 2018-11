Prepiri v Kmetiji prekoračili mejo moralnega

V Kmetiji je iz dneva v dan vedno bolj napeto. Prepiri se stopnjujejo in tekmovalci so tokrat prekoračili vsekakršno mejo dobrega okusa. Zmerjali so se, si pljuvali in žalili pokojne. Priča prepiru pa je bila tokrat tudi voditeljica Natalija.

Bolj kot se bliža finale, večja je napetost, zamere pa so vse globlje. Sabina vse manj mara Anno, saj meni, da ni poštena. "Komaj čakam, da zajaha svojo metlo in je ne vidim več," je rekla med drugim. Anna je vse bolj besna na Nika: "Te njegove grožnje – ker je tak smrkavec, se lahko zgodi samo ena malenkost, in jih uresniči, zato prosim, da ga umaknejo od mene. Jaz z njim ne bom v istih prostorih, pa z njegovo priležnico tudi ne. S krastačo in paglavcem." "Poberi se ven, že devet tednov se šlepaš. Ne morem te več gledat. Pobruhal te bom," nenaklonjenosti do nje ne skriva Nik. Največja sovražnika pa sta Denis in Aneta, ki se vedno, ko sta skupaj, zapleteta v divji prepir. Tokrat je ta šel predaleč. Denis je Aneto oklical za "smrdljivko", saj naj bi tako lagala, da kar smrdi, ona pa je šokirala s kruto izjavo: "Smrdi ti mama, tista, ki niti kosti nima več." "Gnoj od človeka, da se spravi na mamo," je bil osupel Franko, Alexander pa je dodal, da je tokrat res šla čez moralno mejo. V napetem vzdušju je posestvo obiskala Natalija, ki je bila nad padlimi žaljivkami ogorčena. "Žal mi je, da sem priča takšnemu nivoju komunikacije. Prosim, držite nek nivo. Res je to tekma, a vi ste ljudje," jim je položila na srce. Tekmovalci so za prvo dvobojevalko izbrali Anno, ki bo tako prvič stopila v areno. "Vesela sem, ker bom tako lahko sama odločila o svoji usodi. Zdaj bo šla, že od prvega dne se me boji, zdaj bova pa šli," je odločena. Pa bo na koncu res dovolj pogumna, da kot prva izzove Aneto? "To bi bilo zanimivo, a je ne bo izbrala, ker bo iskala lažjo pot," je prepričan Franko.