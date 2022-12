Kmetija: Cela štala: Kaj ima Tom v hlačah?

Aneta Andollini je tista tekmovalka, ki smo jo na Kmetiji letos videli že tretjič in vedno znova s svojo iskrenostjo poskrbi za spor ali dva. Brez dlake na jeziku je bila tudi z našimi komentatorji. Kdo je po njenem mnenju največji hinavec in koga je na družbenih omrežjih tudi blokirala? Kakšen dogovor sta imela s Tomom, kakšne komentarje je dobila od gledalcev, kako težek je bil dejansko dvoboj v areni in kaj jo je šokiralo? Razkrila pa je tudi, kaj Tom skriva v hlačah. V štirinajstem delu Kmetija: Cela štala!

