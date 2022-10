Kmetija: Cela štala: Kaj si nor, kak zinejo!

Ta teden je demokracija vzela dva dela Kmetije, kot se je izrazil Alen, a pestrega dogajanja na Kmetiji je bilo kljub temu več kot dovolj. Na obisk je namreč prišel Tilnov star znanec Franc, ki je postrojil svojo in še drugo družino. V kakšnem spominu ima Tilen Franca in kako ga je bilo spremljati? Teden žganjekuhe so pospremili tudi Tilen, Alen in Lucija, ki so spili šilce. Ampak samo v enem kozarčku je bilo dejansko žganje. Lahko ugotovite, v katerem? Vse to in še, kaj je bilo med Tomom in Andreo, kaj pričakujejo, da se bo zgodilo v naslednjem tednu, in kaj bo s kamenčki? V osmem delu Kmetija: Cela štala!