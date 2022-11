Kmetija: Cela štala: kako Karin komentira dogajanje zadnjega tedna?

Kmetijo je ta teden zapustila Karin, lanskoletna superfinalistka, ki si jo bomo zapomnili po nalezljivem smehu in iskrenosti. V tokratni Celi štali je primerjala, kako se letošnja izkušnja razlikuje od lanske in povedala, kaj je po njenem mnenju najbolj zaznamovalo letošnjo sezono. Kaj bi spremenila, če bi lahko, in kaj ji je Manja obljubila? Ima Aneta srce? In ali je Jan res lanski Tilen – tiha voda bregove dere? Zaupala pa bo tudi, kako je odreagirala, ko je videla, da je Aljaž prestopil na Anetino stran. V 13. delu Kmetija: Cela štala!