Kmetija: Cela štala – Kako se razumejo Manja, Ivan in Jan?

Ta teden so Kmetijo presenetljivo zapustili kar trije tekmovalci! Manja, Jan in Ivan so direktno iz Kmetije prišli v studio h komentatorjem. Manja, od marsikoga zmagovalka, kot jo je opisal Tilen, je povedala, za kaj bi zapravila glavno nagrado, če bi jo osvojila. Zaupala pa je tudi, kakšno obljubo sta imeli z Danijelo. Sta si bila Manja in Jan res všeč in ali se je kaj zgodilo med njima? Kakšne komentarje dobiva Ivan in kako se trojica razume danes? So zaradi ostrega dvoboja v areni ostale kakšne zamere? Tilen pa ima za Jana in Ivana tudi zelo pomembno vprašanje. V novem delu Kmetija: Cela štala.

