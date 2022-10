Kmetija: Cela štala – kdo je močnejši: Lucija ali Tilen?

Naši komentatorji so vroč teden na Kmetiji pospremili s konfeti in sočnimi komentarji, prisluhnili pa so tudi skrivnemu namigu, ki razkriva, kaj nas čaka naslednji teden. Se Tom res igra z ženskami in ali bi tudi Lucija podlegla njegovemu šarmu? Tilen je pokomentiral, kaj ga pri tekmovalcih najbolj razjezi in kdo je odgovoren za razpad četverice izzivalcev. Zakaj bi mlečnemu Janu bolj ustrezal vzdevek Magic Jan? Dobili pa bomo tudi odgovor na večno vprašanje – je močnejša Lucija ali Tilen? Vse to in še več v že 7. oddaji Kmetija: Cela štala!