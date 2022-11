Kmetija: Cela štala – Kdo je sluzast in kdo je največji glumec?

Na Kmetiji je ostalo samo še deset tekmovalcev, domov pa je odšla po mnenju Alena, Tilna in Lucije ena bolj markantnih tekmovalk. Kaj jim je najbolj ostalo v spominu in kaj bi sami najbolj pogrešali, če bi se odpravili na Kmetijo? Alena zanima, kdo je največji 'glumec', Tilen dvomi, da bo Denis zdržal do svojega rojstnega dne, Lucija pa ne ve, kaj ima Maja proti Janu, njenemu Janu. Kdo, upajo, da bo drugi dvobojevalec? In kako sta bili videti Manja in Aneta? Vse odgovore izveste v 10. delu Cele štale.