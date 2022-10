Kmetija: Cela štala – Kdo ve, kaj je klaftra?

Ta teden na Kmetiji ni manjkalo alkohola, spletk, prepirov in petja. Pa tudi drv. Kako se Lucija spozna na drva in kdo od komentatorjev ve, kaj je klaftra? Kateri prepir jim je ostal najbolj v spominu in kdo jih je najbolj presenetil? Tilen je primerjal tudi svojo izkušnjo na Kmetiji z letošnjo ter pokomentiral zavezništvo med svojima bivšima sotekmovalcema Aljažem in Karin. Seveda pa se niso mogli izogniti tudi najbolj zabavnim prebivalkam Kmetije – kozam. Kaj so povedali? V 9. delu Kmetija: Cela štala!