Kmetija: Cela štala – Komentatorjem se je pridružila Andrea!

Tako kot Kmetija nenehno preseneča tekmovalce, je ta teden Alen presenetil Tilna in Lucijo ter v goste povabil Andreo! Izpadla tekmovalka je komentatorjem zaupala, kakšen občutek je spremljati Kmetijo od doma, kdo jo je presenetil in ali jo je kakšen komentar prizadel. Se je njeno mnenje glede Toma spremenilo – ali sedaj meni, da Tom manipulira z dekleti? Zakaj gre Maja vsem na živce ter kako komentira dogajanje med Aneto in Tomom? Izvedeli pa bomo tudi, čemu so se komentatorji ta teden najbolj nasmejali, zakaj je Tilen od živcev skoraj pregriznil televizor in kako bi sami odreagirali na Denisovem mestu. Vse to in še več v 11. delu Kmetija: Cela štala!