Kmetija: Cela štala – Maja brez dlake na jeziku o Kmetiji!

Komentatorjem se je ta teden pridružila Maja, ki je bila večini trn v peti in "vještica", kot jo je opisala Aneta. Brez dlake na jeziku je povedala, kdo se ji je na Kmetiji najbolj zameril, kaj ji je šlo po glavi med dvobojem v areni in kdo je po njenem mnenju patološki lažnivec. Kakšno je bilo res stanje na Kmetiji glede higiene in hrane? Spremljali bomo njeno reakcijo, ko bo prvič pogledala izsek, v katerem tekmovalci vidijo njeno sporočilo, in izvedeli, kaj je v njem povedala o Ivanu. V dvanajstem delu Kmetija: Cela štala.