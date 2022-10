Kmetija: Cela štala: On je baraba, ampak simpatičen!

Za nami je eden najbolj pestrih tednov na Kmetiji. Družine so se popolnoma pomešale, videli smo dva precej fizično zahtevna dvoboja, rodile pa so se tudi nove simpatije. Kaj je Tilnu, Luciji in Alenu ostalo najbolj v spominu, katero pesem bi zapeli za brezplačno salamo, kako bi se znašli v molži in kdo bolje simulira – Maja ali Ronaldo? Lucija nam bo zaupala tudi, kdo ji je padel v oči, Tilen pa bo delil zgodbo iz lanske sezone, s katero jo je zagodel Majdi in dokazal, da je pravi fakin! Vse to in še več v šestem delu Kmetija: Cela štala!