Kmetija: Cela štala – Tom razkriva podrobnosti letošnje Kmetije!

Lucija je tokrat vzela vajeti v svoje roke in veliki finale Kmetije pokomentirala s tremi finalisti! Je Tom že dojel zmago? Kako Danijela komentira Denisovo odločitev? Po čem so si najbolj zapomnili Aljaža in kdaj bo poroka? Tom je končno dobil priložnost, da pojasni svojo plat zgodbe z Andreo, in razloži, kaj pomeni slavni stavek "Vse ostalo pa sva". Lucija pa je našla tudi nov šov, v katerega se lahko prijavi Tom! In ali ste vedeli, da sta Tom in Aljaž spala objeta? V velikem finalu spletne oddaje Kmetija: Cela štala!