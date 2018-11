Kmetija: današnji pogovor v živo odpade

Seveda pa že naslednji petek pričakujte, da vam takoj po končani areni večer spet popestrimo s pogovorom z izpadlim tekmovalcem/tekmovalko.

Že v ponedeljek pa bomo izvedeli, kdo je novi glava družine in kako bo to premešalo tok dogajanja ter pred kakšen izziv jih bo postavila gospodarica Nada. In seveda - ali se bodo stare zamere nadaljevale, se bodo spori med tekmovalci vendarle kaj omilili ali pa celo še bolj zavreli? Nedvomno nas čaka nova doza podeželskih zapletov.