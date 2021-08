Kmetija: ekskluzivna premiera nove sezone na VOYO

In kaj se dogaja na Kmetiji? Če je bilo na začetku videti, da je vstop v paru prednost, se bo že v prvih dneh izkazalo, da je zaradi ljubosumja to lahko veliko breme. Tekmovalci bodo že v prvih dneh pokazali, da imajo pripravljeno vsak svojo taktiko, da bi na koncu kmečke avanture posegli po zmagi in 50.000 evrih. V ospredje bo stopila mlada Lina, ki želi ženske organizirati v prvi klan. Njena prva želja, ki je prav nič ne skriva, je izločitev Dominika. A Lina ne ve, da si z eno izmed punc deli skrivnost. Že prvi teden na Kmetiji se bo končal z zapletom, saj bo voditeljica Natalija ugotovila, da je kajža pred areno samevala. Kaj to pomeni, izvemo v petek ob 21. uri.