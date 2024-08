Kmetija: gospodarica Nada

Tudi letos bo nad kmeti bdela izkušena kmečka ženska Nada Zorec, ki zagovarja vrednote, kot so poštenost, delavnost, spoštovanje in predanost. Že dolga leta uči in vodi tekmovalce skozi kmečka in gospodinjska opravila. Tekmovalcem bo tudi letos določala naloge in jih ocenjevala. S svojo integriteto žanje spoštovanje tekmovalcev, s svojo srčnostjo pa priljubljenost pri gledalcih šova.

"Pri sebi ne poznam besed 'ne znam', 'ne morem' in 'ne bom', 'nočem' pa sploh ne želim slišati. In to pričakujem od tekmovalcev."

Nada nam je še zaupala, da je gledala vse sezone Kmetije in da želi kmetovalcem v šovu pokazati, kako je treba delati. Prepričana je, da z vodenjem tekmovalcev ne bo imela težav, saj ima veliko izkušenj, ker je predsednica Društva kmečkih žena, ki ima 300 članic. O društvu tudi pove, da vse članice rade sodelujejo in organizirajo razne veselice, na katerih si vzamejo čas za mlajšo generacijo, da jo naučijo, kaj sta narava in kmetovanje.