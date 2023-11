Kmetija in Sanjski moški: kje je več drame, sporov, ljubezni?

Marušo in Luko Bračuna smo spoznali v oddaji Vrtnice in vino, kjer sta z domačega naslanjača komentirala dogajanje v šovu Sanjski moški. Zakonca sedaj zvesto spremljata tudi Kmetijo. Kako primerjata oba šova? V katerem je več drame? Več ljubezni? V katerem bi se Luka in Maruša bolje znašla?

V 12. epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala sta nam Maruša in Luka zaupala tudi, kdo v Kmetiji je njun favorit in kaj pričakujeta v prihajajočih epizodah šova, ki ga z veseljem spremljata in komentirata z domačega naslanjača.

