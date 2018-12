Kmetija je prinesla tudi čudovita (in manj čudovita) prijateljstva

Letošnja Kmetija bo še dolgo odmevala, saj so za to poskrbeli pestri tekmovalci s svojimi sočnimi komentarji, burnimi odnosi, zabavnimi prebliski in predvsem raznolikimi karakterji. Nič nenavadno ni, da so se eni ujeli bolj, drugi manj. Nekateri pa so uspeli razviti celo tako zapletene odnose, da jim še sami niso mogli slediti.

Če sta se Nik in Aneta ujela že na začetku, pa sta imela manj uspeha z ujemanjem z ostalimi člani družine. In čeprav – oziroma ravno zaradi tega – sta bila večino časa sama proti vsem ostalim, sta iz Kmetije odnesla čudovito prijateljstvo. Morda celo kaj več, to vesta le sama, v vsakem primeru pa sta spletla čudovito medsebojno zgodbo. Podoživite njune vzpone in padce ter najlepše trenutke: Povsem samosvojo zgodbo pa sta spletla Denis in Sabina. Že ob prvem srečanju je bilo jasno, da največja prijatelja ravno ne bosta, nato pa je šlo samo strmo navzdol. Zaradi povsem drugačnih pogledov na nalogo kraje s posestva sta se zelo hudo sporekla, padale so težke besede, premirja ni bilo na obzorju. A je vselitev Povratnikov na posestvo premešala karte in naenkrat je bila Sabina tista, ki je tolažila Denisa. Vseeno pa je pri vsakem glasovanju za dvobojevalca v šali, ki najbrž ni bila zgolj šala, želela svoj kamenček podeliti njemu. In ko ji je to končno uspelo, veselje ni trajalo dolgo, saj je ravno njo izbral za boj v areni. Še enkrat poglejte razvoj njunega odnosa, za katerega še vedno nismo povsem prepričani, kako ga opisati: Ne zamudite velikega finala Kmetije v soboto, 15. decembra, ki bo potekal v ŽIVO, saj boste pri razpletu dogodkov imeli besedo tudi vi. Še prej pa se s finalisti lahko podružite v trgovinah Jager center. Danes v Mariboru ob 17. uri, v petek ob 17. uri pa v Velenju. Kmetija - finale