Kmetija: o šovu

Letošnja, enajsta sezona šova Kmetija prihaja z mnogimi novostmi in mnogimi presenečenji!

Nova lokacija, nova kmetija in stari medvedi, ki lomastijo po okoliških gozdovih. Novi tekmovalci, novi izzivi in nove preizkušnje. Letos bo veliko poudarka na fizičnem delu. Ne bo časa za posedanja in modrovanja, ker na tako veliki kmetiji delo pač ne čaka.

Prav tako jim čakanja in lenarjenja ne bo dovolila gospodarica Nada. Voditeljica ostaja priljubljena Natalija Bratkovič, ki obljublja nepozabno bitko za 50.000 evrov!