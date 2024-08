Kmetija: o voditeljici Nataliji Bratkovič

Pravijo, da je enajst številka s posebno močjo. Natalija v to vsekakor verjame! Z največjim veseljem sprejema vodenje nove sezone, v kateri bo tekmovalcem življenje in igro obrnila na glavo. Še vedno ji najljubši ostajajo preobrati in presenečenja ... Obljublja, da bo letos teh OGROMNO! Dodaja tudi, da je letošnje posestvo eno najlepših do sedaj, poleg novih iger v dvobojih pa si lahko na posestvu obetamo veliko novih živali in seveda zapletenih odnosov – od zavezniških do ljubezenskih.