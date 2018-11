Kmetija podira rekorde v gledanosti

Na Kmetiji je v zadnjih nekaj dneh resnično zelo napeto. Finale se bliža, tekmovalci pa so vedno bolj nemirni, zato ni presenečenje, da je med njimi tudi vedno več napetosti in sporov. Pa ne samo to, gledalci si lahko na tekmovalcih spočijejo oči po dolgem in napornem dnevu. Le komu niso všeč postavna dekleta in fantje?

Kmetija VI. - 41. oddaja Zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Letošnja Kmetija je med gledalci zelo priljubljena, na kar nakazujejo tudi številni odzivi na družbenih omrežjih. Resničnosti šov Kmetija je med najbolj gledanimi oddajami jesenske programske sheme, včerajšnji 43. del pa je to sredo podrl rekord gledanosti. Včeraj je imela oddaja rekordno gledanost te sezone, saj si jo je ogledalo 17 odstotkov Slovencev in Slovenk oziroma 55 odstotkov gledalcev, ki so takrat gledali televizijo (v živo ali z zamikom). Načeloma jo v povprečju spremlja več žensk, včeraj pa so jih premagali moški, saj si je 43. epizodo ogledalo kar 17,3 odstotkov Slovencev oziroma 56 odstotkov gledalcev, ki so takrat gledali televizijo. Vir: AGB Media Nielsen Research, ciljna skupina med 18 in 54 let in moškimi starimi med 18-54 let, v živo ali z zamikom na isti dan.