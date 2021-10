Kmetija polna smeha

V okviru tedenske naloge so morali člani družine pripraviti predstavo, v kateri so prikazali življenje na kmetiji, pri tem pa igrali drug drugega. Karin je denimo postala Franc , Anže Polona , Polona je skočila v Ginovo kožo, Mattia je igral Tjašo in tako naprej. VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje

Gospodarica Nada in njeni gostje so se dodobra nasmejali ob norčijah amaterskih igralcev in bili navdušeni. Tudi takrat, ko Majda ni znala prebrati besedila, ki ga je zapisala na listek. Nada je predstavo na koncu opisala kot genialno in tekmovalce bogato nagradila.