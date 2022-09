Kmetija postregla s presenečenji, novimi tekmovalci in visoko gledanostjo!

Včerajšnja premiera Kmetije na POP TV je dokazala, da bo letos vse drugače. Tekmovalce je že na začetku pričakala arena, ki je odločila, kje bo njihovo domovanje, največji preobrat pa so bili zagotovo štirje izzivalci v podobi nekdanjih tekmovalcev, ki v gozdu čakajo na svojo drugo priložnost. Kmetija še vedno ustvarja navdušenje pred televizijskimi zasloni gledalcev, saj si je prvi del včeraj ogledalo kar 49 % gledalcev, kar predstavlja rating 12,7 %*. Izjemne rezultate beleži tudi na VOYO. Prva dva dela sta namreč zabeležila že več kot 90 tisoč ogledov.

Zdi se, da so gledalci komaj čakali novo sezono Kmetije, saj si je premiero včeraj ogledala skoraj polovica vseh, ki so zvečer sedeli pred televizijskimi zasloni. In vsebina jih zagotovo ni razočarala, saj je bilo kar nekaj novosti. Ko smo že mislili, da so znani vsi tekmovalci letošnje Kmetije, smo namreč v prvem delu izvedeli, da se vračajo štirje dobro znani obrazi. Karin Lipovnik, Aljaž Pušnik, Tom Horvat in temperamentna Aneta Andollini so tisti, ki si bodo morali z dvoboji priboriti svoje mesto v eni izmed družin.

icon-expand Cela Štala! FOTO: 24ur.com

Gledalcem je v posebnem spominu zagotovo ostala prav Aneta, ki je sodelovala že v dveh Kmetijah, pri tem pa je njena vročekrvna narava pogosto zaznamovala njeno pot v šovu. Ampak letos bo drugače, pravi. V prejšnji oddaji sem bila eksplozivna, konfliktna. Letos bo malo drugače, mislim, da bo potrebno veliko več truda, da me bodo spravili na to pot, je v prvi oddaji pojasnila Aneta. Kako se bodo znašli izzivalci med ostalimi tekmovalci in ali se bo kateremu izmed njih uspelo prebiti v družino, boste lahko spremljali med tednom ob 20. uri na POP TV ter en dan prej na VOYO . Več o njih najdete spodaj. Po oddaji bo še Kmetija: Cela štala! Kmetija vsako leto ponuja toliko zanimivega dogajanja, da bi bilo škoda, če je ne bi skupaj predebatirali. Letošnja sezona tako prinaša še eno novost. Za popoln zaključek tedna bo vsak petek na 24ur.com sledila še pogovorna oddaja, v kateri bodo simpatični komentatorji pokomentirali tedensko dogajanje, pokazali najboljše izseke tedna in tudi nekatere še nikoli videne posnetke. Izkušenemu voditelju in novinarju POP IN-a, Alenu Podlesniku, bosta družbo delala še lanskoletni zmagovalec Kmetije Tilen Brglez in slovenska vlogerka ter vplivnica Lucija Vrankar.

icon-expand Ekipa oddaje Cela štala! FOTO: 24ur.com

Sodelovali pa bodo lahko tudi gledalci in sledilci. Preko Instagrama in Facebook profila Kmetija bodo lahko namreč tudi sami podali svoje mnenje in komentarje ter izpostavili tematike, o katerih želijo, da se komentatorji pogovarjajo. Krajša sproščena pogovorna oddaja bo prvič objavljena na 24ur.com že jutri, v petek, 2. septembra, takoj po tretjem delu Kmetije. *VIR: AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18-54 let, delež gledalcev TV vsebin v živo in z zamikom na isti dan, 31.8.2022 Karin Lipovnik, 25 let, Dravograd

icon-expand Karin Lipovnik FOTO: POP TV

25-letnica se vrača v resničnostni šov Kmetija. Letos med sotekmovalce zasedena, zato pravi, da se mora lepo obnašati. Obljublja, da bo takšna, kot je, vendar bo kljub vsemu razvijala svojo taktiko. Na kmetiji se med kmečkimi opravili najmanj veseli molže. Tom Zupan, 23 let, Kranj

icon-expand Tom Zupan FOTO: POP TV

Diplomiran notranji oblikovalec je sicer samski, a se na kmetiji ni pripravljen z nikomer ljubezensko zaplesti. Svoje sotekmovalce bo najprej dobro ocenil, nato pa se družil s tistimi, ki mu bodo karakterno najbolj podobni. Strategije za zmago nima, saj bo jo prilagajal glede na situacijo. Toma najbolj skrbi, da se bo moral znajti brez hrane in v slabih bivalnih razmerah. Aneta Andollini, 36 let, Ljubljana

icon-expand Aneta Andollini FOTO: POP TV

Aneta Andollini ne skriva, kaj vse lahko od nje pričakujemo v šovu. "Od mene je možno pričakovati vse. Od zelo mirne, ljubke deklice do rjovečega medveda in celo napadalnega zmaja," pove 36-letna mati dveh otrok, ki zase pravi, da je velika gurmanka in ena redkih mestnih deklet, ki zna pomolsti kravo. Srečno samska Ljubljančanka bo sicer z veseljem poprijela za katero koli kmetijsko opravilo, a ob tem priznava, da se ne veseli kidanja gnoja. Aljaž Pušnik, 22 let, Trzin

icon-expand Aljaž Pušnik FOTO: POP TV